: inoperoso per quasi tutta la partita, attento sui pochi tiri nello specchio del Chievo. Può poco sul vincente colpo di testa di Stepinski.: spinge poco, non è al meglio della condizione fisica e si vede.: comanda con personalità la difesa, qualche sbavatura in marcatura ma prestazione comunque positiva.: gioca d'anticipo sugli attaccanti clivensi, che non gli rendono di certo la vita difficile. Non impeccabile la marcatura in occasione del gol avversario.: sempre prezioso il suo lavoro sia in fase di copertura che in fase di spinta.: l'impegno non manca, neppure i tanti kilometri percorsi, ma è poco brillante quando entra in possesso palla.: geometrie e senso della posizione, fa sempre la giocata giusta con grande qualità.(Dal 30' s.t. Cigarini SV): non è decisivo come al solito. Un paio di recuperi prodigiosi, qualche strappo palla al piede ma niente di trascendentale.(Dal 40' s.t.: ancora una prestazione da sogno nel ruolo di trequartista con licenza di svariare. Quantità e qualità, poi il fantastico gol dell'ex che chiude i giochi.: pennella alla perfezione il cross trasformato in rete da Pavoletti. Si muove tanto, sfiora la rete, crea numerosi problemi alla difesa di Ventura.: imperioso il colpo di testa, suo marchio di fabbrica, che sblocca la contesa. Preziosissimo anche il suo lavoro sporco spalle alla porta.(Dal 23' s.t.: il Cagliari gioca bene, diverte e colpisce. Altri tre punti fondamentali in cascina, al termine di una prestazione solida e di qualità. Da rivedere qualche disattenzione difensiva di troppo nel finale di gara.