Cagliari-Inter 2-1



Cragno 6: non impeccabile in occasione del momentaneo pari di Lautaro. Si supera su Politano in avvio di ripresa e su Martinez poco dopo.



Srna 6,5: contiene senza troppi patemi lo strapotere fisico di Perisic e Asamoah, è suo l'assist al bacio per il decisivo 2-1 di Pavoletti.



Ceppitelli 7: imperioso lo stacco in area avversaria che sblocca il match. Un po' molle la marcatura su Lautaro in occasione del gol nerazzurro, ma nella ripresa giganteggia a difesa della propria porta.



Pisacane 6,5: un paio di chiusure decisive, sempre puntuale nelle marcature preventive.



Pellegrini 7: sempre sul pezzo in fase difensiva, contiene bene le sfuriate di Politano e le sovrapposizioni di D'Ambrosio. Quando decide di spingere, lo fa con qualità.



Faragò 6: sbaglia l'impossibile dalle parti di Handanovic, molto meglio in fase di contenimento.



Cigarini 6,5: ingenuo il fallo da giallo dopo una manciata di minuti, si rifà con gli interessi con la pennellata d'autore che manda in gol Ceppitelli. (Dal 25' s.t. Bradaric 6: entra e aiuta la squadra a blindare il risultato).



Ionita 6: sciupa una ghiottissima occasione in avvio di gara, poi combatte come un leone in mezzo al campo e stravince il duello con Vecino.



(Dal 41' s.t. Padoin SV).



Barella 6,5: corre per tre e lotta per quattro, abbinando alla perfezione sostanza e qualità. E' lui il cuore pulsante del Cagliari. Unico neo il rigore fallito in pieno recupero per il possibile 3-1.



Joao Pedro 6: nel primo tempo è vivace, ma troppo poco cattivo sotto porta. Handanovic gli nega il gol con una grande parata, lui ci mette del suo per non lasciare il segno.



(Dal 36' s.t. Despodov 6,5: gli bastano una manciata di minuti per far ammattire la difesa dell'Inter e conquistarsi il rigore fallito da Barella).



Pavoletti 7: sgomita come solo lui sa fare con i centrali nerazzurri. Fantastica la girata volante che lascia di sasso Handanovic, è una sentenza negli ultimi 16 metri.





All. Maran 7: primo tempo da urlo con un pressing asfissiante e un manovra ben organizzata impreziosita dai due sigilli di Ceppitelli e Pavoletti. Una ripresa intelligente e ordinata permette ai rossoblù di portare a casa un risultato preziosissimo. Senza dubbio il miglior Cagliari della stagione.