Cagliari-Sampdoria 2-1



Olsen 6,5: torna a difendere i pali rossoblù dopo la lunga squalifica in campionato e ancora una volta è decisivo nel difendere la porta.



Cacciatore 6: rientra dopo il pasticcio di Lecce. Partita ordinata, senza grandi discese e con grande attenzione dietro.



Walukiewicz 6,5: sotto l’ala protettiva di Klavan disputa una buona partita, al suo debutto.



Klavan 6,5: è nel suo momento migliore da quando veste il rossoblù. Guida il compagno di reparto polacco, all’esordio, con grande autorevolezza.



Lykogiannis 6,5: primo tempo da dominatore della fascia sinistra, con anche due bei tiri da fuori. Nella ripresa contiene la sua azione.



Deiola 6: debutto stagionale per lui. Buone trame, prova anche la conclusione, ma non centra la porta. Probabile prestito a gennaio per lui.



Oliva 6: bene, anche se non troppo. Qualche errore di troppo, imprecisioni che macchiano la sua prova.



Ionita 7: da capitano sfodera una prestazione da leader, impreziosita dall’assist per il gol di Ragatzu.



Castro 6: al solito, la sua eleganza e la sua qualità al servizio della squadra. Non è però nel suo periodo di forma maggiore.

(dal 29’ s.t. Nainggolan 6: nel finale a protezione del risultato)



Ragatzu 7,5: un assist e un gol. Fa tutto lui, questo ragazzo sardo che in carriera ha certamente fatto meno di quanto avrebbe potuto fare.

(dal 44’ s.t. Nandez s.v.)



Cerri 7: è nel suo magic moment. Dopo 7’ realizza un altro gol, ancora di testa, contro la Sampdoria, ripetendo quello che ha fatto appena due giorni fa. E’ in fiducia, il pubblico ora l’applaude e lui sembra non sbagliare più nulla. Rigenerato.

(dal 38’ s.t. Joao Pedro s.v.)



All. Maran 6,5: Cagliari che prosegue il suo grande momento. Mette in campo le seconde linee e ottiene ancora risposte positive.