Sassuolo-Cagliari 2-2







Cragno 7: se la partita finisce 2-2 il merito è anche suo, che con due belle parate nega la gioia a Frattesi nel primo tempo e a Defrel nel secondo.



Zappa 6: in difesa lascia sempre qualche buchetto, ma quando arriva al cross lo fa bene.



(32’ s.t. Caceres 6: spinge sulla destra, con Raspadori in tasca)



Ceppitelli 6: guida la difesa dei rossoblù senza sbavature. Accorto.



Carboni 5,5: sul movimento di Scamacca ci capisce pochissimo e viene infilato dall’assist di Berardi.



Bellanova 6,5: pur senza brillare in fase offensiva, si mette in mostra per la generosità.



Grassi 6: regia scolastica ma affidabile.



(32’ s.t. Deiola 6: dà una mano a centrocampo)



Nandez 6,5: da mezzala inizialmente combina poco. Meglio in fascia, dove ruba palla a Rogerio e innesca l’azione che porta al rigore per i sardi.



Lykogiannis 5,5: si fa sorprendere da una triangolazione e atterra Frattesi in area di rigore a inizio ripresa. Poi però si immola di petto sul possibile 3-1 (un tiro ravvicinato di Traorè). Così così.



Marin 5,5: perde il duello con Frattesi sotto tutti i punti di vista.



(37’ s.t. Oliva s.v.)



Keita Baldè 8: una rovesciata che riempie gli occhi di bellezza. Ed è anche utilissima.



(37’ s.t. Pavoletti 6: prova a combinare in area con Joao Pedro. Positivo il suo ingresso)



Joao Pedro 6,5: si procura il rigore e segna il gol del pareggio. Vecchio volpone.





All. Mazzarri 6,5: parte con un 4-3-3 parecchio asimmetrico, ma quando vede Keita in difficoltà a rincorrere il terzino destro del Sassuolo Toljan, cambia fascia a Bellanova e ritorna al classico 4-4-2. Mossa azzeccata.