Cagliari-Udinese 1-1



Cragno 6,5: quando viene chiamato in causa risponde "presente". Può poco sul gol subito. Salva i suoi dall'eventuale secondo gol.



Zappa 5,5: partita sottotono per l'ex Pescara, forse chiuso anche da un Nandez straripante sulla propria fascia. Poco attento anche in fase difensiva.



Godin 6,5: torna dopo lo stop "covid" e torna alla grande. La sua esperienza aiuta tutto il reparto difensivo. Impeccabile in quasi tutte le chiusure difensive.



Carboni 5: gioca un buon primo tempo ma si spegne nella ripresa. Perde Lasagna in occasione del pareggio ospite.



Lykogiannis 7: cross, chiusure e gol su punizione. Ottima la prestazione del greco.



Rog 6,5: come spesso capita ha lui in mano le chiavi del centrocampo rossoblù. Vero collante tra la difesa e l'attacco.



(dal 42' s.t Oliva s.v).



Marin 6: ogni giorno che passa cresce la sintonia con Rog. Buon primo tempo, si spegne leggermente nella ripresa.



Nandez 6,5: non ci sono più aggettivi per descriverlo. Vero motorino della squadra rossoblù, instancabile.



Joao Pedro 5: il brasiliano sembra aver finito la benzina. Ha bisogno di riposare perché la squadra ha bisogno di lui.



(dal 42' s.t Pereiro s.v).



Sottil 5,5: solita corsa, solita pericolosità in fase offensiva ma da lui ci aspettiamo qualcosa in più.



(dal 33' s.t Simeone s.v).



Pavoletti 5: ha la grande opportunità di riprendersi l'attacco del Cagliari ed invece sparisce dal campo.



(dal 19' s.t Ceppitelli 6: chiamato in causa per riporre a gara in corso la difesa a 3. Fa il suo dovere).



All: Di Francesco 6: tra infortuni e covid mette in campo la miglior formazione possibile.