: può poco sul gol di Cristante e sulla punizione di Kolarov che si insacca dopo una deviazione beffarda di Cerri. Poi tiene a galla i suoi con almeno tre interventi superlativi.: mette la museruola a Kluivert nonostante la differenza di passo. Poco intraprendente nella metà campo avversaria. Ingenua l'espulsione finale.: meno concentrato del solito, troppo lenta l'uscita su Cristante che ha tutto il tempo di prendere la mira e bucare Cragno. Il rosso diretto macchia la festa rossoblù.: ottima la marcatura su Schick e pochissime sbavature in copertura.: nel primo tempo soffre tremendamente la velocità di Under, poi gli prende le misure e lo neutralizza.(Dal 20' s.t.: entra bene in partita, spinge tanto sull'out mancino e crea scompiglio nella difesa romanista.): corre, lotta, prova anche a pungere dalle parti di Olsen. E' poco lucido negli ultimi 30 metri, ma prestazione comunque da elogiare.meno preciso del solito, qualche verticalizzazione interessante ma anche diversi palloni persi ingenuamente.(Dal 35' s.t.: partita anonima fino alla zampata che riapre la partita. Suo anche l'assist che manda in porta Sau per il 2-2 che scatena l'apoteosi finale.primo tempo opaco, nella ripresa si carica la squadra sulle spalle.: sbatte su Olsen in chiusura di primo tempo, non trova mai la giocata decisiva.(Dal 30' s.t.: una favola. Entra e fa esplodere la Sardegna Arena all'ultimo respiro.): fa a sportellate con i centrali giallorossi, ma senza trovare il guizzo vincente. Sua la sfortunata deviazione sulla punizione di Kolarov che beffa Cragno.: un Cagliari dalle sette vite evita la sconfitta di fronte ad una Roma nettamente superiore. I rossoblù vanno sotto 2-0, tornano in partita con la fiammata di Ionita, restano in 9 uomini ma trovano comunque la forza per agguantare un clamoroso e meritato pareggio a tempo ormai scaduto. Quasi impossibile fare meglio di così considerate le pesantissime assenze di Barella, Pavoletti e Castro.