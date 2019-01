Sassuolo-Cagliari 3-0



Cragno 5,5: ha il suo bel da fare nei primi minuti di gara, non impeccabile in occasione del gol del vantaggio neroverde. Evita comunque la goleada, neutralizzando una punizione di Bourabia e un tiro ravvicinato di Boga



Srna 4.5: si limita al compitino in fase offensiva, male in fase di copertura. Protagonista in negativo in occasione del raddoppio. È lui a commettere il fallo da rigore su Djuricic (dal 75' Padoin 4,5: non affonda mai il colpo sulla fascia , gioca quasi sempre nella propria metà campo. Ingenuo su Duncan in occasione del 3-0).



Ceppitelli 5: disputa una buona gara,ottima l'intesa con Pisacane. Nella ripresa cala l'attenzione e commette un grave errore sul 3-0, perdendo di vista Matri.



Pisacane 6: bravo a contenere un osso duro come Babacar, attento sulle palle inattive e in fase di copertura, provvidenziale in scivolata su un tiro del ghanese dall' interno dell'area nel primo tempo.



Lykogiannis 5: soffre e non poco le sovrapposizioni di Lirola e Berardi, impreciso nella rare occasioni in cui è arrivato al cross la sua gara dura solo 45 minuti (dal 45' Farias 5: non si avverte la sua presenza in campo, tocca pochi palloni e quasi sempre è fuori dalla manovra offensiva).



Faragò 5: non riesce a prendere le misure a Bourabia, non si vede quasi mai in partita. Cigarini 5.5: fa il suo a centrocampo, fa girare la squadra e detta i tempi di gioco ma i ritmi sono troppo bassi e la manovra offensiva ne risente (dal 51' Birsa 6: pronti via e il centrocampista ex Chievo si rende subito pericoloso con una conclusione a giro da fuori area che sorvola la traversa. Ci prova anche nel finale, ma Consigli gli nega la gioia del gol),



Barella 5: lontano parente del giocatore visto nelle ultime uscite. Corre tanto tra le linee, pur senza mai pescare il jolly dal cilindro. Irriconoscibile.



Ionita 5: solita grinta ma poche idee, spesso impreciso nell'ultimo passaggio. Non riesce mai a trovare l'intesa con i due attaccanti.



Pavoletti 5: si muove tanto ma gli arrivano pochi palloni giocabili. Chiuso nella morsa da Magnani e Peluso. Serata da dimenticare.



Joao Pedro 5.5: il più attivo dei suoi, svaria da una parte all'altra del campo senza però trovare la giocata vincente.



All. Maran 4,5: la sua squadra soffre e non poco l'approccio aggressivo del Sassuolo e dopo pochi minuti è gia sotto nel punteggio. Prova a cambiare volto inserendo Farias e Birsa nella ripresa ma non arrivano i risultati sperati e il punteggio non cambia.