Cagliari-Genoa 2-1esco o non esco? Sul gol ospite poteva certamente staccarsi dalla linea di porta. Sul finale chiude lo specchio a Puscas conquistandosi la sufficienza.: l'errore in occasione del pareggio ospite poteva costare caro ma per sua fortuna la squadra ha trovato il colpo vincente.: perde Vasquez in occasione della traversa ma per il resto partita senza sbavature.(dal 1' s.ttrova la rete della vittoria facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto.inizia male ma poi prende le misure degli avversari e rimette in carreggiata la propria prestazione.: più propositivo rispetto al solito in fase offensiva, sempre attento quando si tratta di difendere.: recupera una palla d'oro avviando l'azione del 2 a 1. Fondamentale.(dal 33' s.t: ha l'occasione per chiudere il match ma l'egoismo ha prevalso su di lui).: metronomo del centrocampo rossoblù. Il ragazzo ha personalità da vendere.: se smettesse di fare troppi tocchi diventerebbe sicuramente un signor giocatore. Partita nel complesso sufficiente.: giornata "spenta" per il trequartista sardo, poco propositivo in fase d'attacco.(dal 1' s.t: entra e fa capire da subito di che pasta è fatta. Colpo da biliardo e palla alle spalle di Martinez).: le sue incursioni risultano essere sempre pericolose. Salta l'uomo, lotta e sforna l'assist per il gol di Viola.(dal 18' s.t: lotta su ogni pallone tornando ad essere la versione "bulldozer". Con un colpo d'esterno trova l'assist decisivo per i tre punti.: impreciso sotto porta, tarda quasi sempre nel dare il pallone al momento giusto.: ancora una volta come un vero mago estrae i giusti cambi dal cilindro. Seconda vittoria consecutiva e seconda vittoria contro una diretta concorrente.