Cagliari-Benevento 1-2: è sempre la stessa storia. Para tutto quel che può, incolpevole sulle reti subite.soffre le grandi manovre d'attacco ospiti. Doveva dare di più in fase d'attacco.: Sau lo supera come vuole in ogni occasione. Ha sul groppone entrambe le reti degli ospiti. Giornata da incubo per il polacco.: altra giornata storta per lui. Ogni tanto prova mettere qualche pezza ma gli errori sono troppi.(dal 32' s.tcontiene come può le ultime incursioni ospiti).: soffre troppo le incursioni ospite. Assente ingiustificato in fase di spinta.(dal 23' s.tsi vede solo nel recupero quando ha la palla del pareggio. Sulla sua strada trova un attento Montipò).: primo tempo sufficiente, assente nella ripresa.: pronti via e cartellino giallo che condiziona la sua partita. Nient'altro da segnalare.(dal 1' s.t: entra con buona verve e crea qualche scompiglio).: il solito leone. Corre e combatte su tutto il terreno di gioco per 70 minuti, prima di rovinare la partita, la sua e quella della squadra, prendendo un giallo e un rosso diretto nel giro di 10 secondi.: mette il piede al momento giusto sul tiro di Pavoletti. Continua a segnare ma anche oggi la sua rete purtroppo per il Cagliari non ha portato punti.il Ninja torna "a casa" e torna anche la sua voglia di giocare. Prova in tutti i modi a comparire sul tabellino dei marcatori. Ottima prima frazione ma nella ripresa pian piano svanisce.(dal 36' s.t).: per metà il gol di Joao è suo. Fa quel che può sulle poche palle ricevute.All:: profondo rosso. Prova a cambiare modulo, sia inizialmente che a gara in corso, ma non trova la giusta strada. Ora la classifica inizia a farsi preoccupante.