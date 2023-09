Cagliari-Udinese 0-0



Radunovic 6,5: compie e un vero proprio miracolo su Lucca.



Hatziadiakos 6,5: diagonale vincente in chiusura su Thauvin. Il greco si presenta così ai suoi nuovi tifosi.



(dal 33' s.t Obert s.v)



Dossena 6,5: costruisce un muro difensivo e nessuno lo sposta. Insuperabile.



Wieteska 5,5: una chiusura difensiva importante e tanta attenzione difensiva. Nel recupero prende il doppio giallo per fermare una ripartenza ospite.



Augello 6: anche quest'oggi per lui compiti extra in fase difensiva.



(dal 21' s.t Azzi 6: prova a rendersi pericoloso con qualche incursione offensiva).



Prati 6: titolare all'esordio in Serie A. Partita senza grossi spunti ma nel complesso sufficiente.



(dal 33' s.t Di Pardo s.v)



Makoumbou 6: partita in vesione diesel per il centrocampista rossoblù. Prende le misure e poi sale in cattedra.



Deiola 5: limita Samardzic ma spreca un paio di occasioni ghiotte, tra cui un colpo di testa a porta praticamente sguarnita, che oscurano ciò che di buono aveva fatto.



Zappa 6: attento in fase difensiva, prova a proporsi in avanti senza troppe gioie.



(dal 33' s.t Nandez s.v)



Luvumbo 6,5: va vicino al gol ma viene fermato dal palo. Il più pericoloso tra i suoi.



Pavoletti 5,5: difende qualche pallone ma nulla di più.



(dal 14' s.t Shomurodov 5,5: il suo ingresso non sposta gli equilibri)



All. Ranieri 6: si mette a specchio ma ancora oggi non ha risolto il problema di un attacco poco propositivo. Guadagna comunque un punto prezioso.