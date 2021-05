Cagliari-Genoa 0-1incolpevole sul gol, fondamentale su Kallon. Per il resto sempre attento.: tra i tre centrali quest'oggi quello più esperto è sembrato il classe 2000. L'unica pecca è che nella ripresa ha sofferto un po' troppo il neo entrato Kallon.: Shomurodov lo supera troppo spesso. A tratti assente dal gioco. Meglio nella ripresa ma partita insufficiente.: perde Shomurodov sul gol. Lento, macchinoso. Probabilmente sarà la sua ultima gara in rossoblù e certamente non è andata come desiderava.: tra i più pericolosi nella prima frazione di gioco. Le sue accelerazioni hanno messo spesso in difficoltà gli avversari.(dal 1' s.t: Zapata rovina il suo momento di gloria negando al terzino la gioia del primo gol in Serie A): tanti bei recuperi a centrocampo ma quest'oggi gli errori hanno superato le buone giocate. E' lui che perde la palla in occasione del gol ospite.: il natio di San Gavino è diventata la vera diga del centrocampo di Semplici. Sempre attento e mai fuori dal gioco.(dal 24' s.t: ritorna in campo dopo il lungo periodo di stop a causa del covid. Questa sera per lui solo errori e palle perse).: le azioni più pericolose nascono dai suoi cross. Attento anche in fase difensiva, anche se in qualche occasione dovrebbe utilizzare maggiormente il suo fisico.(dal 34' s.t: entra con buona verve e procura l'espulsione di Behrami. Sulla fascia sono stato 10 minuti da "trenitalia" per lui).un problema muscolare lo costringe ad alzare bandiera bianca dopo appena dieci minuti di gioco.(dal 10' p.tin più di un'occasione è apparso perso e fuori dal gioco. Perde qualche pallone di troppo).il capitano del Cagliari viene fermato solamente dal palo. Per il resto qualche bella giocata e tanto sacrificio: di lui oggi ci ricorderemo i capelli biondo platino per festeggiare la salvezza. Prova più volte a trovare la via del gol ma non trovando mai l'attimo giusto.(dal 24' s.t: recupera qualche buon pallone ma in fase offensiva è risultato assente).: resta il rammarico per una sconfitta finale. Una vittoria avrebbe certamente chiuso un cerchio alla perfezione ma tutto sommato va bene così. Concede spazio anche a chi ha giocato un po' meno.