Cagliari-Genoa 2-3: incolpevole sui primi due gol, forse poteva essere più reattivo sul terzo ma per il resto partita di assoluto controllo.: ancora una volta lento e macchinoso, quasi sempre in ritardo sull'uomo. 45 minuti dove ha sempre dovuto inseguire gli avversari.(dal 1' s.t: ha un solo allenamento con i nuovi compagni e si vede. Non trova la sua posizione e perde Fares in occasione del pareggio ospite).: primo tempo quasi da dimenticare con qualche sbavatura di troppo, nella ripresa però trova il gol del raddoppio e un po' di serenità personale.: primo tempo al limite della perfezione con ottimi interventi difensivi, poi nella ripresa crolla fisicamente.(dal 37's.t).: perfetto in chiusura nelle diagonali difensive, un po' meno lucido in fase offensiva.(dal 19' s.t: esordio da dimenticare. Si lascia sovrastare da Fares e consegna la vittoria agli ospiti).: il rumeno è il vero faro del centrocampo dei sardi. Recupera palloni e sforna assist con facilità. Quest'oggi è mancato solamente il gol.: ha il difficile compito di sostituire Strootman ma ciò non lo spaventa. Partita sufficiente.: senta la pressione della prima gara da titolare ma nel complesso svolge il suo compito senza intoppi.(dal 9' s.t: prova a rendersi pericoloso come può nonostante non al meglio della forma per via degli impegni con la sua nazionale).: come sempre il brasiliano da il tutto per tutto anche se l'abbiamo visto poco in fase d'attacco.: glaciale come sempre dal dischetto ma macchia la gara facendo saltare Fares senza problemi in occasione del 2 a 2.si procura il rigore del vantaggio quando stava per battezzare il suo esordio con un gol. La sua velocità sarà un'arma importante per i rossoblù.(dal 19's.t: entra con buona verve e prova a rendersi pericoloso sfiorando la rete del 3 a 3).All.: prova a tappezzare la formazione nonostante alcune assenze dell'ultimo minuto. Va vicino alla prima vittoria stagionale ma poi clamorosamente getta via tutto sbagliando anche qualche cambio.