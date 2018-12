: due parate importanti su Piatek e Kouamé, ma stavolta non c'è bisogno degli straordinari.: le due giornate di stop forzato gli hanno fatto bene. Partita di sostanza e di esperienza.altra grande prestazione senza sbavature. Aiuta Ceppitelli a contenere lo spauracchio Piatek.si fa scappare Piatek soltanto una volta, poi lo neutralizza senza troppi patemi.: tiene bene in fase difensiva, dalle sue parti il Genoa sfonda con il contagocce.: spinge tanto sulla corsia di competenza, costringendo Lazovic a ripiegare fino alla propria area.: non è in giornata di grazia. Sbaglia tanti passaggi anche elementari, poi si arrende per i crampi,(Dal 42' s.t.: i suoi strappi palla al piede creano costantemente superiorità in mezzo al campo. Solo il palo gli nega la gioia del gol dopo una volée dalla distanza.(Dal 15' p.t.: entra a freddo per l'infortunio di Joao Pedro e la sua prestazione ne ristente. Si rende protagonista di qualche galoppata palla al piede ma manca di lucidità negli ultimi 30 metri.): è il più vivace in campo. Svaria su tutto il fronte d'attacco senza dare punti di riferimento alla difesa genoana. Suo il gol che vale i tre punti pesantissimi.(Dal 28' s.t.: torna titolare dopo quasi un mese, lavora molto bene spalle alla porta, ma gli manca il guizzo vincente.: un successo che vale doppio contro una rivale concorrente. Il Cagliari torna al successo di fronte al proprio pubblico e lo fa con una gara accorta e tatticamente quasi impeccabile. Dopo il gol di Farias, la difesa ha rischiato poco o nulla blindando un risultato preziosissimo in chiave salvezza.