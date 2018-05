Cagliari-Roma 0-1



Cragno 6: puntuale nelle uscite alte, può poco sul sinistro chirurgico di Under che decide la sfida.



Faragò 5,5: prova a tenere Kolarov sulla difensiva, ma è poco preciso quando riesce a conquistare il fondo.



Ceppitelli 6: tiene a bada Dzeko con le buone e con le cattive.



Andreolli 5: tanti errori banali in entrambe le fasi, va sempre in difficoltà quando entra in possesso palla. Non proprio una giornata da ricordare.



Lykogiannis 5,5: fa il bello e il cattivo tempo. Prima è miracoloso sul tiro a botta sicura di Under, poi è troppo molle sullo stesso turco che ha il tempo di prendere la mira e battere Cragno.



Deiola 6: sfiora l'eurogol dopo una manciata di secondi, l'impegno non manca ma non basta.



Barella 6,5: è sempre l'ultimo a mollare. Abbina grinta e quantità alla solita qualità.



Padoin 5: soffre tremendamente la fisicità della mediana giallorossa che gli fa vedere i sorci verdi per quasi tutto l'incontro.



(Dall'89' Han SV).



Ionita 5,5: in avvio di gara crea qualche grattacapo alla Roma, poi cala vistosamente alla distanza.



(Dall'82' Cossu SV)



Farias 5: parte con il piglio giusto, sparisce nella ripresa. Pesa come un macigno il clamoroso errore a tu per tu con Alisson.



(Dal 77' Sau 5,5): entra e sciupa una ghiotta chance da ottima posizione).



Pavoletti 6: lotta come un leone tra i centrali giallorossi, ma non basta per fare male dalle parti di Alisson.





All. Lopez 6: la classifica è sempre più disastrosa, ma contro la Roma i rossoblù hanno mostrato gli artigli lottando fino all'ultimo secondo. Viene da chiedersi come mai non si è vista questa intensità nelle gare precedenti.