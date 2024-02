Cagliari, le pagelle di CM: Gaetano, gol che vale un punto. Buona ripresa

Scuffet 6 - Prima da ex contro la squadra della sua terra. Incolpevole sul gran gol di Zemura.



Augello 6,5 - Splendido l'assist per Gaetano. Dietro fatica inizialmente con Ehizibue, poi prende le misure.



Mina 6 - In chiusura sempre efficace, anche nel finale.



Dossena 6 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Lotta di fisico con Lucca.



Zappa 5,5 - Soffre tanto le sortite offensive di Zemura, poi l'Udinese abbassa il baricentro e riesce a spingere di più. Dal 75' Di Pardo 6 - Buon impatto, sfiora il gol con un destro di controbalzo nel finale.



Makoumbou 6 - Un po' confusionario ma solido in fase difensiva.



Jankto 5,5 - Poco brillante l'altro ex di giornata, pochi spunti degni di nota. Dal 75' Nandez sv.



Deiola 5,5 -Qualche errore in impostazione anche per lui.



Gaetano 7 - Segna di testa, sforna assist, salta l'uomo con estrema disinvoltura.



Luvumbo 6 - Lotta e si da da fare. Sempre pericoloso quando si mette in moto.



Lapadula 6 - Colpisce una traversa nella ripresa. Gara di lotta al centro dell'attacco Dal 75' Pavoletti sv.



All. Ranieri 6 - Interrompe la striscia negativa portando via un punto.