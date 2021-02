Un Cagliari completamente votato alla fase difensiva mette in difficoltà la Lazio, ma non riesce ad evitare la sconfitta. Ecco i voti dei rossoblu.: il portiere dei rossoblu è come al solito l’ultimo a mollare. Sul gol di Immobile rischia una parata clamorosa.: nonostante qualche indecisione in fase di impostazione è comunque un buon esordio con la nuova maglia quello dell’ex Juve.: l’uruguaiano fa la voce grossa in difesa, la prende quasi sempre lui di testa sui cross scodellati dalla Lazio.: dei tre centrali di Di Francesco il giovane polacco è quello che va maggiormente in difficoltà.: partita di sacrificio per il laterale destro che riesce a contenere bene sia Marusic prima che Lulic poi. (Al 76’: non dà la scintilla che cercava Di Francesco).: l’uruguaiano è una macchina a centrocampo. Non si ferma mai facendo tanto filtro.: senza dubbio il migliore in campo dei suoi. Il mediano romeno si comporta bene in fase difensiva (pressa per due) e si costruisce una grande occasione da fallo laterale beffando Musacchio, ma davanti a Reina gli manca il tocco da attaccante.: gli ordini di Di Francesco erano chiari, poco attacco e tanta tanta difesa. Il greco si francobolla a Lazzari con buoni risultati. Esce al 52’ per un forte dolore al ginocchio dopo un duro contrasto con Milinkovic. (Al 52’: l’impatto con la gara non è dei migliori. Pian piano cresce).: si vede che il belga deve ancora entrare in forma. Corre tanto, ma fa ancora fatica ad entrare nel vivo del gioco (All’85’: ha subito un’occasione appena entrato, ma la spreca calciando alto).: buona prova del capitano rossoblu, oggi molto più impegnato nella battaglia in mezzo al campo che in fase di rifinitura.: l’attaccante rossoblu combatte tanto, e da solo, contro la retroguardia biancoceleste, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. (All’85’: entra con un buon piglio e costruisce l’occasione di Gaston Pereiro subentrato insieme a lui).: opta per una formazione molto abbottonata. Fino all’ora di gioco la sua tattica sembra dare i frutti sperati, poi però Immobile porta in vantaggio la Lazio. Da lì il suo Cagliari fa fatica ad uscire dalla trincea impostata per tutta la partita e crea poche azioni pericolose per recuperare il risultato.