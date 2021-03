Cagliari-Bologna 1-0quando viene chiamato in causa risponde presente alla grande come sempre. Insuperabile.: la sua marcatura a uomo su Sansone è veramente impeccabile. Dopo 20 minuti trova la prima rete in maglia rossoblù. Lascia il campo per via di un problema fisico.(dal 1' s.t: controlla le avanzate ospiti senza grossi problemi).: partita da vero leader della difesa. Gioca di esperienza dimostrando anche tanta sicurezza.: decima partita stagionale e risposta positiva da parte dell'ex Livepool. Blocca Orsolini senza grossi problemi.: bene per oltre sessanta minuti. Poi perde troppe volte il neo entrato Vignato.(dal 37' s.t).: in netta sofferenza. Per sua fortuna i troppi palloni persi non hanno mai creato grossi problemi.: il Ninja prende per mano la squadra giocando con una sicurezza che non si vedeva da tempo. Ritrovato.assist al bacio per il gol di Rugani. Finalmente ha trovato la sua dimensione.(dal 34' s.t: ha la palle del k.o ma si fa rimontare senza problemi da Soumaoro).instancabile, corre per tre e combatte su ogni singolo pallone. Si conferma multiruolo.: lotta su ogni pallone e conquista tantissimi falli. Non trova il gol ma partita sufficiente.(dal 37' s.t: si fa iptnotizzare su un'uscita "disperata" di Skorupski. Il gol non arriva da troppo tempo.(dal 17' s.t: tiene alta la squadra nei momenti più difficili. Sfiora il gol del due a zero).All.: due su due sulla panchina rossoblù ed il Cagliari rinasce dalle cenere. L'atteggiamento della sua squaadra è dir poco perfetto. E' l'uomo del momento.