Cagliari, le pagelle di CM: il gol di Sulemana e gli interventi di Scuffet non bastano

Frosinone-Cagliari 3-1



Scuffet 6,5: compie tre interventi prodigiosi, non può fare nulla sul colpo di testa vincente di Mazzitelli e sulla punizione di Soulé.



Zappa 6: attento, dal suo lato non si passa.



Wieteska 5,5: non impeccabile, viene sostituito nel momento cruciale della gara.



(dal 26’ s.t Goldaniga 6: ingresso globalmente sufficiente).



Dossena 5,5: fa un paio di chiusure importanti, contenendo bene Cheddira. Va in sofferenza quando entra Kaio Jorge.



Nandez 5,5: si propone in fase offensiva nel primo tempo, poi soffre l’intraprendenza di Gelli.



Sulemana 7: porta in vantaggio i suoi con una chirurgica conclusione. Qualità e quantità per Ranieri.



Prati 6: ordine in cabina di regia.



(dal 32’ s.t. Lapadula s.v.).



Makoumbou 6: fa il suo lì nel mezzo.



Azzi 6: spinge a sinistra, bene in fase di contenimento su Soulé.



(dal 1’ s.t. Augello 6: partita prettamente difensiva).



Viola 5,5: assiste Petagna in attacco, senza incidere molto.



(dal 26’ s.t. Di Pardo 5,5. non si vede tanto).



Petagna 6: fa a sportellate con Romagnoli e Okoli, tenendoli in apprensione.



(dal 26’ s.t. Pavoletti 5,5: Ranieri lo butta nella mischia ma di palloni giocabili in area gliene arrivano ben pochi).



All. Ranieri 5: la partita si era indirizzata bene nell’unica occasione costruita. L’imperante atteggiamento difensivo non paga mai, specie contro una squadra di qualità come il Frosinone. L’assalto finale non basta. Sconfitta che pesa in chiave salvezza.