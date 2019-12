Sassuolo-Cagliari 2-2





Rafael 5,5: da rivedere sul primo gol, non può nulla su quello di Djuricic. La traversa lo aiuta sul rigore di Berardi.



Cacciatore 6: dura da marcare, Boga! Lui ci prova e un pochino ci riesce.



Pisacane 5,5: un occhio su Caputo e l'altro su Boga. Si fa ammonire a inizio ripresa.



Klavan 5,5: è il primo ammonito della gara. In difficoltà specialmente nel primo tempo.



Pellegrini 5: Berardi ha tanta voglia di giocare e segna subito. Dalla sua parte scende pure Toljan ed è un vero guaio. Si fa ammonire al 38' e Maran lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.



(dal 1' s.t. Lykogiannis 5,5: entra bene in partita ma causa un calcio di rigore intercettando il cross di Toljan con un braccio)



Nandez 5,5: meno prorompente del solito, esce per l'eroe della giornata



(dal 32' s.t. Ragatzu 7: si va a piazzare sulla destra e, al novantesimo, fredda Turati con un rasoterra chirurgico)



Cigarini 6: pur senza brillare, la sua regia è profonda e conduce il Cagliari al pareggio.



Rog 5: un tiro respinto e un brutto fallo nel primo tempo, sparisce nella ripresa.



Nainggolan 7: è l'anima di questo Cagliari. Non molla mai, anche sotto 2-0. Mette lo zampino nell'azione del pareggio.



Joao Pedro 7,5: punisce di testa l'inesperienza di Turati con un pallonetto e porta il pallone decisivo a Ragatzu nell'azione del 2-2. Fondamentale.



Simeone 5: primo tempo incolore, impalpabile. Maran decide di puntare sui centimetri di Cerri.



(dal 1' s.t. Cerri 6,5: cambia la partita solo nel finale. La giocata più importante la fa coi piedi, nell'azione del gol di Ragatzu)







All. Maran 7: non può essere soltanto fortuna. Azzecca tutti i cambi e rimonta una partita difficilissima per i sardi.