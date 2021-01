Cagliari-Sassuolo 1-1: compie dei veri e propri "miracoli". Come sempre una vera e propria garanzia. Non può nulla all'ultimo secondo su Boga.: copre bene in difesa, assente in fase offensiva. I suoi cross mancano come il pane.(dal 28' s.t: si fa trovare pronto al momento giusto. Forse poteva fare di più in copertura sull'ultimo lancio di Oddei).: gioca d'esperienza mettendo le pezze dove può. Sempre attento.: troppi errori in fase di ripartenza, che per poco non costano caro alla sua squadra. Meglio nella ripresa ma deve stare più attento.: mette tutta la sua grinta ma alcune sbavature costano al greco la sufficienza.(dal 37' s.t: primo tempo da incursore con tanto di gol annullato per fuorigioco. Nella ripresa è suo l'assist per il gol del vantaggio.: Di Francesco chiede all'uruguaiano di fare il regista e risponde presente. Potrebbe aver convinto la dirigenza a non cederlo al fotofinish.: per poco non trova il gol nel giorno del gran ritorno a casa. Sarà fondamentale nelle rotazioni del centrocampo rossoblù.(dal 19' s.t: entra e semina il panico tra la difesa ospite ma è sua la non chiusura su Boga all'ultimo secondo. Errore imperdonabile).: sfiora il gol ma il suo urlo si strozza in gola per via del palo. Gioca ad alti ritmi.: vero trascinatore dei rossoblù. Segna sempre e solo lui.: lotta, corre, si sacrifica ma il Cholito non vede più la porta avversaria.(dal 19' s.t: entra e tiene alta la squadra, roba non di poco conto).All:: la svolta era dietro all'angolo ma qualcosa è andato storto proprio nel finale di gara. Effettua i cambi al momento giusto, poi cambia il modulo per difendere i tre punti ma la sfortuna non ha girato dalla sua parte. Il rinnovo sembra comunque aver giovato al tecnico rossoblù.