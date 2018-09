Cagliari-Sampdoria 0-0



Cragno 7: un paio di incertezze in uscita, poi è superlativo nel neutralizzare il rigore a Kownacki in pieno recupero.



Srna 6,5: spinge tanto e con qualità, molto positivo anche in fase di copertura.



Pisacane 6: fa valere tutta la sua grinta nei duelli con Quagliarella, tenendo a bada la punta blucerchiata. Deve arrendersi nel finale per un problema fisico.



(Dal 41' s.t. Andreolli 5: entra e causa il rigore fallito dalla Samp. Incubo.)



Klavan 6,5: perfetto nelle marcature preventive, si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto.



Padoin 5,5: soffre quando Bereszynski lo attacca, è troppo timido in fase di spinta.



Castro 6: primo tempo di livello, nel secondo è meno lucido e poco propositivo.



Cigarini 6: detta i tempi di gioco con naturalezza. I suoi calci piazzati sono una costante minaccia per la retroguardia avversaria.



(Dal 19' s.t. Bradaric SV)



Barella 6,5: illuminante quando entra in possesso della palla, ottimo anche in interdizione. Delizia la Sardegna Arena con giocate da fuoriclasse.



Joao Pedro 6: parte fortissimo, trova anche il gol dopo una manciata di minuti (poi annullato per fuorigioco), ma cala vistosamente alla distanza. La condizione fisica è ancora precaria.



(Dal 19' s.t. Ionita SV)



Farias 6: svaria tanto per non dare punti di riferimento alla difesa ospite. Solo il palo gli nega la gioia del gol dopo una bella azione personale.



Pavoletti 5,5: è meno brillante del solito, il problema alla schiena ne ha inevitabilmente condizionato la prestazione. Sfiora comunque il gol di testa in avvio di gara.





All. Maran 6: una partenza sprint, qualche occasione sciupata malamente, poi un vistoso calo che ha permesso alla Samp di prendere campo e sfiorare il successo. Da registrare la fase difensiva, nonostante la porta inviolata.