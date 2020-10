nonostante le reti si dimostra ancora una volta il grande portiere che è, non per niente è sul podio per tiri parati.funziona la catena di destra, trova assistenza puntuale in Nandez in entrambe le fasi e serve un assist al bacio per Simeone.(dal 25’ stcambio tatticamente ininfluente ma fondamentale per mantenere alta la concentrazione).gli attaccanti del Bologna svariano molto e spingono con continuità, impreciso in copertura.non solo marcatura ma anche qualità in costruzione, regge bene nel primo tempo nonostante la costante pressione per poi calare nella seconda frazione di gioco.Orsolini scende con costanza senza creare particolari problemi, non trova quasi mai spazi da attaccare.in costruzione il gioco parte da dietro e in copertura il Bologna trova sempre spazio, oggi pare un po' spaesato.(41’ st).ottimo inizio di partita come tutto il Cagliari poi si abbassa lasciando il centrocampo agli avversari, Soriano tra le linee ha libertà di punire.là davanti fa tutto quello che gli chiede l’allenatore, creando qualche grattacapo agli avversari.gol da cineteca, da vedere e rivedere anche solo per capire come ha fatto. Una sentenza.pedina importante nello scacchiere, sta ripagando la fiducia nel migliore dei modi. Quando parte con la palla se ne porta via sempre un paio.(dal 18’ stinserito per cercare di recuperare il risultato, mantiene l’equilibrio senza incidere particolarmente).attaccante d'area o regista avanzato non fa differenza, decisivo in ogni tocco.(dal 25’ stsi rende subito pericoloso ma per fortuna degli avversari non riesce a finalizzare).inizio arrembante forte del reparto avanzato di assoluto livello, col passare dei minuti però la trazione anteriore non paga.