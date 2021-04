: sostituisce alla grande Cragno, dando sicurezza alla squadra e respingendo ogni tentativo bianconero.: soffre leggermente le ripartenze dell’Udinese, limitandosi ad arretrare in fase di non possesso.: controlla con esperienza le avanzate friulane, senza correre grossi rischi.: il migliore dell’intera retroguardia. Perfetto in chiusura e in impostazione.: dalle sue parti Larsen non riesce mai a sfondare. Bravo a limitare le ripartenze ai padroni di casa.: è dotato di grande sicurezza. In mezzo al campo gestisce la sfera con maturità ed equilibrio.(dal 42’ s.t.: più attivo nel corso della prima frazione. Nella ripresa si spegne un po’, facendosi anche ammonire.: prova piuttosto opaca per il centrocampista rossoblù. Si perde tra le maglie friulane.(dal 33’ s.t.: rischia tantissimo nel corso della ripresa, scivolando in area di rigore. Per sua fortuna Nestorovski non centra lo specchio, spedendo sul fondo il pallone del possibile 1-1.: si carica la squadra sulle spalle e la trascina. Favoloso il gol con cui apre le danze nel primo tempo, poi annullato dal Var; decisivo, invece, il penalty che trasforma ad inizio ripresa.(dal 33’ s.t.: va vicino al gol nella prima frazione, colpendo il palo da pochi passi. Nel secondo tempo si sacrifica per i compagni, lottando con i difensori bianconeri e facendo salire la squadra.(dal 45’ s.t.: esce dal Friuli con tre punti in tasca, fondamentali per la lotta salvezza. Vittoria pesantissima, che avvicina il Cagliari al quartultimo posto.