Cagliari-Roma 3-2incolpevole sui gol, qualche bella parata ma deve migliorare nei rinvii.: il più attento dei tre in fase difensiva. Perfetto nelle chiusure.: partita quasi perfetta sino al minuto numero 69, quando perde Fazio e da la speranza agli ospiti di rimontare. Fondamentale all'ultimo minuto in anticipo sullo stesso Fazio.primo tempo da dimenticare con tanto di colpa sul primo gol di Perez. Secondo tempo attento ed ordinato dove riconquista la sufficienza.: finalmente è tornato il vero Leon dei primi tempi. Lotta su ogni pallone e macina km su km.prende il posto di Duncan e si trasforma in una vera diga di centrocampo.per quasi un tempo resta spento, poi si illumina e trova un gran gol da fuori area ed un assist al bacio per Joao Pedro.(dal 37' s.ttrova il gol del vantaggio dopo pochi minuti. Propositivo in fase offensiva, attendo in quella difensiva.(dal 29' s.til ritorno di Joao Meravigliao. Tante belle giocate condite da un assist e dal gol decisivo.partita di sacrificio per Pavoloso, che comunque tiene palle aiutando la squadra a salire nel momento del bisogno.(dal 29' s.t: spazza via i pericoli avversari post calci d'angolo. In avanti tiene palla come richiesto dal tecnico).: l'assist per Marin tra le note positive. Spende tantissimo in fase di ripiego ma in avanti poteva fare qualcosina di più.(dal 37' s.tAll.: osa nel momento giusto della stagione. Schiera un Cagliari a trazione anteriore e trova tre punti d'oro contro una grande squadra.