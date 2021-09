promosso alla prima di. I sardi tornano dalla sfida contro lacon un ottimo punto che smuove classifica e morale. Ecco le valutazioni dei rossoblu.: alterna grandiose parate a delle respinte poco sicure, ma la sua prova è di certo da salvare.: buon primo tempo, poi tanta sofferenza nella ripresa, ma il numero 23 si comporta bene contro un cliente difficile come Immobile.: a proposito di Immobile, il classe 2001 si fa beffare sul gol dell’1-0 proprio da un taglio della Scarpa d’Oro. Unica sbavatura, ma pesa.: il greco ringrazia Mazzarri per averlo scelto titolare con un’ottima gara. Attento in fase difensiva e pericoloso con cross e passaggi filtranti dalla sinistra. (: non riesce ad arginare le avanzate biancocelesti).: l’uruguaiano va in difficoltà con Felipe Anderson. Proprio a causa del brasiliano prende un giallo che probabilmente convince Mazzarri a cambiarlo. (: il numero 40 viene inserito per alzare il muro davanti a Cragno, ma l’intento riesce in parte visto in risultato).: una vera spina nel fianco sulla destra. Il classe ’95 sembra del tutto recuperato visto che fa venire il mal di testa ad un terzino esperto come Hysaj.: altra ottima prova quella del centrocampista romeno. Ordinato, dinamico, ma soprattutto ispirato. Al 46’ con un tocco sotto elude la pressione dei due centrali della Lazio e mette in porta Joao Pedro per l’1-1 momentaneo.: se Marin ci mette la qualità, lui ci mette la quantità. Buona prova contro avversari del calibro di Luis Alberto e Milinkovic lì a centrocampo.: l’ex Inter si vede raramente in entrambe le fasi. (: fa ancora peggio di Dalbert. Soffre la pressione finale della Lazio e si fa anche espellere per doppia ammonizione).: è sempre lui ad illuminare il gioco del Cagliari. Il capitano segna il pareggio con un pallonetto di testa a Reina e poi offre a Keita il pallone del momentaneo vantaggio. Trascinatore. ().: ritorno migliore all’Olimpico per il senegalese non poteva esserci. Partita da titolare e gol dell’ex. Oltre 70 minuti a buona intensità. (: non dà l’apporto cercato da Mazzarri anche perché la Lazio chiude la gara in grande pressione).: Mazzarri sorride e fa sorridere anche il Cagliari. Prova convincente in entrambe le fasi da parte dei rossoblu. Esordio senza dubbio positivo. Il suo compito sarà quello di far risorgere il club sardo, e se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono tutti i presupposti che ciò avvenga.