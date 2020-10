: Incolpevole sulle reti subite dalla sua squadra. Si fa trovare attento nelle restanti conclusioni ospiti, soprattutto nel finale di gara su Simy): Spinge in fase offensiva, mette a segno l'assist per Sottil ma da rivedere in fase difensiva(dal 43' s.t: Partita ordinaria per il polacco. Non compie grossi interventi ma nemmeno erroriRecupero last minute per il difensore uruguayano che però incappa in una giornata storta. Tra i vari errori commessi oggi spicca quello in marcatura sulla rete di Messias: Il bomber che forse non ti aspetti. Il difensore greco piazza una vera perla su punizione. Quest'oggi pulito sia in fase difensiva che in fase offensivadal 35' s.t: Partita sottotono per il croato. Ci ha abituato a giocate di altri livelli. Nonostante ciò partita sufficiente: Il centrocampista rumeno sembra esser finalmente entrato negli schemi rossoblu. Quest'oggi è stato il vero cronomentro del centrocampo del Cagliari( dal 43' s.t: Corsa, tanta corsa, per il centrocampista uruguayano. Le sue giocate fanno impazzire la difesa avversaria ed i tifosi rossoblu. Nonostante giochi come ala d'attacco si dimostra utile in fase difensiva: 45 reti in Serie A, raggiunto Oliveira al secondo posto nella classifica dei marcatori del Cagliari. Assist meraviglioso per Simeone. Altra giornata da leader per il brasiliano: Gara di qualità per il classe 1999. Manda in crisi varie volte Magallan e realizza la sua prima rete nela massima serie. Continua il suo momento magico(dal 28' s.t: Partita di ordinaria amministrazione per lui): Quattro reti nelle prime cinque giornate di Serie A. Il Cholito continua ad andare in rete e a far impazzire le difese avversarie. Come sempre si sacrifica difendendo più palloni possibili(dal 35' s.t: Manda in campo la migliore squadra possibile. Unico neo l'inserimento di un Godin, che forse, dopo l'infortunio, andava preservato. Il nuovo modulo convince e fa divertire squadra e pubblico.