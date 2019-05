Cagliari-Lazio 1-2



Cragno 6: incolpevole sui gol biancocelesti, evita un passivo peggiore in un paio di circostanze.



Cacciatore 5: dalle sue parti la Lazio sfonda troppe volte, in fase offensiva si vede di rado.



Klavan 5,5: tiene a bada Caicedo, ma la sua prova nel complesso è sottotono.



Romagna 5: Correa lo svernicia in occasione del raddoppio, è un lontano parente del giocatore apprezzato ad inizio stagione.



Pellegrini 6,5: è l'ultimo ad arrendersi. Spinge come una furia sulla corsia mancina, bellissimo il duello dal sapore di derby con Marusic.



Deiola 5: da una sua palla persa in mezzo al campo nasce il gol dell'1-0 della Lazio. Nella ripresa si divora un gol già fatto.



Cigarini 6: mette i brividi a Proto con un bolide dalla distanza, poi cala alla distanza.



(Dal 13' s.t. Bradaric SV). Padoin 6: prestazione senza infamia né lode. Si limita al compitino senza strafare.



(Dal 13' s.t. Cerri 6: entra in campo con lo spirito giusto, sfiorando anche il gol con una bella incornata).



Barella 6,5: è il più ispirato dei suoi. Sembra tarantolato, corre da una parte all'altra del campo. Poi si innervosisce e commette qualche errore di troppo.



Joao Pedro 5: in avvio di gara mette alla prova i riflessi di Proto, poi sparisce dal campo. Non pervenuto.



(Dal 32' s.t. Castro 6,5: torna in campo dopo 6 mesi e subito fa vedere di che pasta è fatto. Suo lo splendido assist per il colpo di testa vincente di Pavoletti).



Pavoletti 6: prestazione anonima salvata dalla solita zuccata che gli permette di eguagliare il suo record di gol stagionali in A (14).







All. Maraner 5,5: senza lo squalificato Maran, è toccato a lui guidare la squadra dalla panchina. Una gara di sofferenza, contro una Lazio più vogliosa di portare a casa i tre punti. Bello il finale all'arrembaggio che rende onore a un Cagliari già salvo da un pezzo.