Cagliari-Atalanta 1-2: da rivedere sulle due reti ma le grandi parate su Zapata ed Ilicic hanno rimesso a tacere molti dubbi: si dimentica di chiudere la diagonale sul primo gol di Pasalic. Mai propositivo in fase offensiva.(dal 44' s.t: lancio perfetto per il pareggi di Joao ma la marcatura su Zapata in occasione del gol è troppo leggera.: da un suo errore nasce il secondo gol ospite. Giornata da dimenticare.: difende come può. Quasi assente in fase d'attacco.: ad inizio secondo tempo si divora il gol del pareggio. Mazzarri chiede maggiore spinta ma lui si trattiene. In difesa soffre troppo le discese avversarie.(dal 37' s.t: quasi mai presente nella lotta di centrocampo. Qualche bel recupero difensivo e nulla più.(dal 1' s.t: entra per cambiare le sorti del centrocampo ma non riesce a mettersi in mostra).: solita luce in un centrocampo in netta difficoltà. Va più volte vicino al gol.: non al meglio della condizione e si vede. Mai nel vivo del gioco, troppo macchinoso per giocare da interno di centrocampo.(dal 16' s.t: entra senza riuscire a cambiare le sorti della partita. Lotta comunque su ogni palla. Per poco non trova il gol del pari di testa).: solita corsa ma molta imprecisione. Non è il Nandez che siamo abituati a vedere.: settimo gol stagionale per il brasiliano. Il più pericoloso dei suoi. Peccato la sua rete non sia valsa nemmeno un punto.: in ritiro studia perfettamente come sorprendere l'Atalanta ma ancora non è riuscito a regolare la fase difensiva dei suoi. L'ultima posizione in classifica continua ad essere un vero macigno.