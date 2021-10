Cagliari-Sampdoria 3-1



Cragno 6,5: spettatore non pagante per quasi tutto il match. Nessuna colpa sul gol ospite, fondamentale su Caputo nel recupero finale.



Caceres 7: prezioso in difesa, un treno nelle sovrapposizioni, goleador in attacco. Senza dubbio tra i migliori in campo.



Godin 6,5: rientrato in extremis dagli impegni con la nazionale, gioca titolare e dimostra tutta la sua leadership. Quest'oggi in versione diga



(dal 13' s.t Ceppitelli 6: entra e controlla senza nessun problema gli attacchi ospiti).



Carboni 6: prende subito un giallo che lo condiziona psicologicamente. Nonostante ciò porta a casa la sufficienza. Sempre attento.



Lykogiannis 6,5: diligente in fase difensiva, a volte pericoloso in quella offensiva. Partita senza sbavature per il greco.



Nandez 7: il jetlag per lui non è un problema. Macina chilometri senza mai fermarsi un secondo e sforna l'assist per il terzo gol.



Marin 6: perfetto in fase di costruzione, meno preciso al tiro.



Strootman 7: la pausa per le nazionali ha giovato al centrocampista olandese che torna al comando del proprio centrocampo compiendo alla grande il compito di "collante"



Dalbert s.v



(dal 11' p.t Deiola 6: entra a freddo, a tratti perso ma fondamentale in alcune chiusure difensive).



Joao Pedro 7,5: capitano e trascinatore. Danza sul pallone e mette spesso in difficoltà la difesa ospite. Una doppietta che vale i tre punti.



Keita Baldé: 6,5: primi 20 minuti con il fuoco dentro, suo l'assist per Joao in occasione del primo gol. Nella ripresa cala leggermente.



(dal 41' s.t Pavoletti s.v)



All. Mazzarri 7: sceglie di schierare i sudamericani titolari e viene premiato. Partita studiata nel dettaglio e vittoria fondamentale per la classifica ed il morale.