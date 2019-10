Cagliari-Bologna 3-2



Olsen 6: incolpevole ovviamente sul rigore di Santander e sull’autogol di Faragò, per il resto blinda a porta anche oggi.



Faragò 5: paga forse le tre gare consecutive dopo tanti mesi ai box. Impreciso, lento e poco intraprendente. Anche l’autogol nel finale a peggiorare la sua pagella.



Klavan 6,5: sostituisce Ceppitelli al meglio. Nel giorno del suo compleanno sfodera una prestazione tra le migliori da quando veste la maglia rossoblù.



Pisacane 6,5: è sempre uno dei migliori e anche oggi conferma questa tendenza. Ha migliorato tantissimo anche nel gioco aereo, lui che non è un gigante.



Pellegrini 6,5: è tornato il motorino, una spinta devastante sulla sinistra, condita da qualche bel pallone messo in mezzo. Unica pecca, alcuni soliti errori di sufficienza, come l’ammonizione nel finale che gli farà saltare l’Atalanta.



Nandez 6: anche lui non lucido come suo solito. Solita partita di corsa, lotta, ma con meno qualità del solito.

(dal 20’ s.t. Castro 6: qualità per la rimonta rossoblù)



Cigarini 6,5: ha preso tantissime botte, tanti falli e ha diretto come suo solito la squadra. Esce stremato.

(dal 26’ s.t. Oliva 6: nel finale per blindare il vantaggio)



Rog 6,5: qualità e quantità, il repertorio del croato è messo in mostra in bella evidenza. Lo vedi recuperare un pallone allo stesso modo di come prova la giocata offensiva. Prezioso anche nel finale.



Nainggolan 6,5: un combattente, dà l’anima come al solito, prova anche oggi il gran gol da fuori con una punizione di gran potenza, litiga come al solito con tutti, ma stavolta niente giallo. Il solito trascinatore.

(dal 37’ s.t. Ionita s.v.)



Simeone 7: certe volte è parecchio egoista visto che tira da ogni posizione, anche quando non dovrebbe, ma ha il merito di trovare il gol de vantaggio del Cagliari con un bel pallonetto.



Joao Pedro 7,5: due gol, entrambi deviati, che lo portano sempre più ad essere il capocannoniere di questa squadra. Non sempre lucido, ma concretissimo.



All.: Maran 7: il suo Cagliari non si ferma più. Una vittoria in rimonta, con grinta e tanto cuore. Settimo posto con Napoli e Lazio.