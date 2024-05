Cagliari, le pagelle di CM: Lapadula stella di caparbietà, Luvumbo la mossa di Ranieri

Scuffet 6: nulla da parare, nemmeno il colpo di testa e la rovesciata di Pinamonti che finiscono entrambi fuori dallo specchio.Zappa 6,5: solido su Laurienté, non si fa quasi mai fregare.Mina 6,5: solo un lancio incomprensibile, per il resto mattoni su mattoni, alza il muro.Dossena 6,5: controlla e provoca Pinamonti per gran parte della gara, poi si concede un assist, da terra, per il nuovo entrato Prati.Augello 6: potrebbe spingere di più, visto il novellino Missori che lo fronteggia. Si accontenta di rimanere accorto e bloccato.

(86’ Obert s.v.)Nandez 6: il solito motorino che non vuole uscire mai. Una certezza per Ranieri. E certezza fa rima con salvezza.(88’ Di Pardo sv)Sulemana 6,5: praticamente insuperabile a centrocampo. Ruvido e spigoloso.Deiola 6: esce poco dopo l’ammonizione. Il suo l’aveva fatto, neutralizzando nel duello Matheus Henrique.(66’ Prati 7: l’eroe della giornata. Appena entrato, trasforma l’assist di Dessena con un piattone che fredda Consigli e fa venire giù la curva ospiti)Gaetano 5,5: poco ispirato, zero spunti, Ranieri lo capisce e prepara il cambio.

(66’ Viola 6,5: da una sua insistenza sulla fascia sinistra arriva l’errore di Kumbulla)Lapadula 7,5: come al solito il più vivo, una spina nel fianco dall’inizio per la difesa del Sassuolo. Atterrato due volte in area, sempre grazie alla sua intraprendenza, Doveri concede solo un rigore. Che ovviamente lui realizza: 2 a 0 nei minuti di recupero e salvezza per il Cagliari.Shomurodov 5,5: un bel tiro che sfiora l’incrocio e poco altro.(46’ Luvumbo 6,5: porta più vivacità e potenza sulla fascia sinistra, mettendo in difficoltà Tressoldi prima e Pedersen poi)

All. Ranieri 8: la sua squadra gioca meglio del Sassuolo ed è più solida, sensata. Legge la gara meglio di Ballardini. Piano gara da maestro.