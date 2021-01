Cagliari-Milan 0-2incolpevole sui due gol presi. Del resto attento come sempre.: rende una partita difficile ancora più dura commettendo fallo da rigore dopo appena 5 minuti di gioco. Ingenuo.: si promette le botte con Ibrahimovic ma perde qualche duello di troppo proprio contro lo svedese.: mette le pezze come può, vincendo anche qualche duello contro il gigante rossonero. Nel finale sfiora il gol che avrebbe riaperto il match.: primo tempo oltre la sufficienza ma paga a caro prezzo la diagonale non chiusa in occasione del secondo gol rossonero.(dal 35' s.t).: da esterno nel centrocampo a tre si trova a suo agio. Mostra alcune ottime incursioni nell'area avversaria.: ha bisogno di trovare il ritmo partita. Qualche errore di troppo costa la sufficienza alla prima in rossoblù.. Sarà fondamentale per lo scacchiere di Di Francesco.(dal 24' s.t: entra e fa il suo dovere a centrocampo).: dirige il centrocampo dei sardi senza grossi problema. Il ruolo odierno purtroppo lo ha tenuto lontano dalla fase offensiva.: assente ingiustificato. Dal capitano rossoblù ci si aspettava di più.: l'uruguiano sta diventando un vero oggetto del mistero. Quando è in campo non corre ma cammina.(dal 12' s.t: entra con grinta e crea qualche scompiglio con la sua dinamicità): ha sul groppone il gol sbagliato sul due a zero (e che avrebbe riaperto la partita). Buona la prestazione in fase difensiva ma da una punta ci si aspetta altro.(dal 35' s.t).All.: qualche segno di ripresa la squadra ha provato a darlo. Ma la domanda è solo una. Perché non rischiare qualche cambio offensivo prima del 35' del secondo tempo? Doveva osare di più. Ora la panchina scotta più che mai.