Atalanta-Cagliari 0-2



Olsen 6: esce in anticipo su Ilicic al 14’, rendendo vana la corsa dello sloveno. Insicuro nelle uscite sulle azioni del tridente nerazzurro, mostra un'altra faccia e una grande sicurezza nella ripresa.



Cacciatore 6,5: prolunga col tacco in occasione del gol del Cagliari, e fa partire subito la ripartenza. Prezioso nel respingere le palle di Malinovskyi nella ripresa e impostare il gioco.



Pisacane 6,5: respinge con la zucca il tiro di Muriel verso la porta. Supporta un Olsen poco sicuro svettando sulle sfere nerazzurre in area piccola. Uno dei migliori della gara, chiude benissimo su Pasalic quando il croato ci prova sulla linea.



Klavan 6,5: tenta il sinistro di controbalzo, respinge i cross bassi di Gomez e di Barrow.



Lykogiannis 7: batte i corner con una precisione impressionante, e la sfera sfila davanti alla linea. Respinge le sfere insidiose di Gomez. Travolge Castagne disinteressandosi del pallone in un’azione senza senso che lo condanna a un giallo. La sua punizione incontra la difesa avversaria sperduta e quella doppia deviazione decisiva per un gol meritatissimo. Il contrasto con Ilicic, ma soprattutto il suo colpo al volto fa scattare quel black-out che regala la superiorità numeri al Cagliari, ma rischia anch’egli il rosso.



Castro 6: ingenuo, regala a Gomez il fallo e la punizione dal limite dell’area, ma poi si riprende e smista bene la palla senza correre rischi.



(Dal 42’ s.t. Ionita: sv).



Oliva 7: riesce ad aggirare Castagne e a rubargli la sfera dai tacchetti. Primo- e bellissimo- gol in Italia del numero 17 rossoblù, che dialoga al bacio con Simeone e spedisce in rete con un destro cinico.



Rog 6,5: sa di non dover far ripartire Freuler e lo ferma subito. Prende anche il tempo su Castagne e vince i duelli col nerazzurro. Sulla caviglia di Ilicic in ritardo. Solo Djimsiti dice no.



(Dal 26’ s.t. Nandez 6,5: entra e tira verso la porta per il tris, solo Gollini gli dice no).



Nainggolan 7: cross potenti e insidiosi per Joao Pedro, prova anche il tiro al volo e spaventa la difesa nerazzurra con buona coordinazione. Capacità di prendere palla e ripartire, scaraventa sfere troppo alte verso la Nord. Sempre fresco nel cercare ripartenze.



Simeone 7: arresta le azioni della ripartenza nerazzurra, dribbla Palomino finchè l’argentino non inizia a prendere le misure. Assistman per Oliva, costruisce l’azione di attacco con sagacia e forza in una triangolazione d’oro. Gara di alto livello.



(Dal 40’ s.t. Cerri: sv).





Joao Pedro 6,5: non riesce a insaccare i corner tesi del compagno numero 22. Va in verticale ma sbaglia a infilare l’imbucata per Simeone. Attacca senza sosta e alla mezzora mette in porta di piatto, ma i difensori dell’Atalanta negano il gol.





All. Maran 7: la sua suadra parte subito con personalità. In fase di non possesso passa a un 4-3-3. Ha detto ai suoi di pressare l’Atalanta e aggredirla a metà campo. L’ha preparata benissimo e se la porta a casa: è in zona Champions.