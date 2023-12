Verona-Cagliari 2-0



Scuffet 6,5: può fare davvero poco sui gol subiti. Salva i compagni da un passivo maggior.



Hatzidiakos 6,5: cerca di tener alta la squadra come può, anche se i compagni non lo seguono come dovrebbero.

(dal 32' s.t. Azzi 5: entra ma non incide molto sul match. La partita era comunque abbastanza compromessa.)



Goldaniga 6 gol annullato in una gara comunque sufficiente.

(dal 41' s.t. Lapadula: s.v.)



Dossena 5: non riesce mai ad entrare in partita. Bassi ritmi e quasi sempre anticipato.



Augello 6: parte molto compassato, poi riesce a trovare qualche spazio in più.

(dal 14' s.t. Luvumbo 5: praticamente un fantasma. Anticipato quasi sempre nelle giocate e tanti errori di lettura.)



Nandez 5,5: ci si aspettava molto di più, soprattutto sotto porta. Sbaglia un'occasione davvero d'oro.



Makoumbou 4: gara molto brutta. Doppia ammonizione assolutamente evitabile e conseguente espulsione. Gravi errori.



Prati 6,5: sicuramente uno dei migliori dei suoi in campo. Cerca come può di creare pericolosità agli avversari.



Oristanio 6: al posto di Pavoletti dall'inizio cerca di dare il suo apporto. Nulla però di più di giocate elementari.

(dal 32' s.t. Zappa: s.v.)



Viola 7: il più in forma dei suoi in una partita davvero complicata.

(14' s.t. Sulemana 5: entra ma è molto nervoso. Non incide come dovrebbe.)



Pavoletti 5,5: gara non pienamente sufficiente, con molti errori sotto porta e poca precisione.





All. Ranieri 5,5: gara che si complica già nel primo tempo. I cambi non incidono più di tanto.