Cagliari-Venezia 1-1mai chiamato in causa. Si gode la partita senza pagare il biglietto sino al92esimo quando è costretto a raccogliere, senza colpe, la palla dal sacco.: gioca di esperienza e trova l'assist per il gol di Keita. Per poco non trova la rete personale. Sua la deviazione sul gol ospite: prende per mano la difesa e con la sua esperienza diffonde tranquillità. Il ritorno a 3 lo ha rimesso a suo agio.: sempre attento, soprattutto nella ripresa su Henry.(dal 41' s.t: sull'out di sinistra fa quasi sempre quello che vuole. Sempre nel vivo negli attacchi dei rossoblù.: la luce del centrocampo rossoblù.: punto di riferimento del centrocampo. Sempre al posto giusto e pronto a dettare il passaggio.(dal 41' s.t).: mai fuori tempo, passaggi precisi per una prestazione sufficiente.(dal 27' s.t: entra con la giusta cattiveria agonistica).: bene in fase difensiva con tante diagonali perfette. Quello che manca è però la spinta offensiva.: è forse la nota stonata della giornata odierna. Poco incisivo in attacco, assenti le sue giocate a cui siamo abituati. Da apprezzare la fase difensiva.: il suo colpo di testa per poco non vale i tre punti. Per il resto tiene alta la squadra nel momento del bisogno.(dal 20' s.t: non al meglio della condizione. Entra e lotta su ogni palla).All.: compleanno amaro per il tecnico rossoblù che assapora la vittoria sino al 92esimo. Altro scontro salvezza non vinto in casa, altra delusione per i tifosi.