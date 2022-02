Cagliari-Napoli 1-1Cagliari:: due interventi di livello nel primo tempo, prima su Di Lorenzo e poi su Mario Rui.: gran personalità, interviene sempre con precisione ed efficacia.: ha recuperato ed è stato lanciato subito in campo. Morde le caviglie tutto il tempo a Petagna non lasciandogli mai spazio.: pochi pericoli dalle sue parti, ma nel finale vede Osimhen staccare con prepotenza e non riesce a contrastarlo per negargli il gol.: si trova costantemente in avanti, spinge con un buon passo ed è bravo nella ripresa anche a sfondare.: inserimenti spesso pericolosi, non riesce però a sfruttare una ghiotta occasione per il raddoppio subito dopo il vantaggio.: uomo ovunque, corre a tutto campo. Bravo sempre ad accorciare e a fare da filtro davanti la difesa (30' s.t.: si cala subito bene nella partita con qualità. Trova giocate di livello e sfiora due volte il gran gol).: sempre in moto, dà molta vivacità alla mediana del Cagliari. Tant'è che il centrocampo sardo ha la meglio su quello azzurro (37' s.t.).: apporto importante sull'out mancino, mette in difficoltà Malcuit e crea spesso pericoli nella retroguardia napoletana (49' s.t.).: continua il suo gran momento. Con la complicità di Ospina segna anche al Napoli con una conclusione da fuori (38' s.t.).: lotta su tutto il fronte offensivo senza tirarsi mai indietro. Gli manca solo il gol.: il suo Cagliari è bello e propositivo, arriva spesso prima sulle prime e sulle seconde palle. Avrebbe sicuramente meritato la vittoria.