: i due gol blucerchiati sono splendidi, su quello di Gabbiadini non ha colpe, forse può fare di più sul destro di Bereszynski.: con le buone e le cattive, regge l’urto degli attaccanti blucerchiati. Spesso lavora di fisico, e fa bene.: governa la difesa, forte della sua esperienza e della sua tranquillità. Torreggia su tutti i cross, spazza via una marea di palloni. Scappa all’indietro quando Gabbiadini trova il 2-1, ma non ha colpe specifiche sul gol.: partita diligente, sulle reti dei padroni di casa la retroguardia rossoblù non ha particolari responsabilità.(dal 41’ s.t.: ha fisico, corsa e piedi educati. Quando sprinta, gli esterni blucerchiati non lo tengono mai.: gara ordinata, senza infamia e senza lode con alcuni spunti interessanti.(dal 41’ s.t.eroe di giornata. In mezzo, quando c’è da lottare, si fa sempre sentire. In più, preoccupa la Samp quando prova ad accelerare. Trova un gol pesantissimo, soprattutto a livello psicologico.: a centrocampo è un gladiatore, nel primo tempo non sbaglia un pallone e spesso riesce pure ad uscire con eleganza da situazioni molto complicate.: nel primo tempo spinge e si inserisce con continuità. Nella ripresa, si fa scappare alle spalle Bereszynski quando il polacco trova la rete del pareggio.(dal 46’ s.t.: è in giornata, e si vede subito. Per due volte scatta e brucia la difesa doriana, al terzo tentativo si fa trovare libero in area e riesce ad insaccare il gol del vantaggio. Tutte le volte che ha la palla tra i piedi, riesce a saltare il diretto marcatore e a creare superiorità numerica o prendersi un fallo.(dal 29’ s.t.poca incisività in attacco, Pavoletti dà l'impressione di trovarsi meglio con Pedro).: fa sponde e gioco sporco, da un suo anticipo su Colley nasce l’assist a Joao Pedro per lo 0-1. Si ripete anche tenendo il prezioso pallone, poi ceduto a Nainggolan, da cui nasce il pareggio.All.: un gran Cagliari nel primo tempo, gioca bene e controlla la gara. Nella ripresa, la partita rischia di sfuggirgli dalle mani per colpa di un paio di giocate della Samp, ma la squadra ha cuore, grinta e non molla mai. Il merito è della nuova mentalità data dall'allenatore.