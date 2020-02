Genoa-Cagliari 1-0



Cragno 5,5: graziato da Ghiglione dopo lo svarione di Pellegrini, incerto sul tiro-cross di Pandev che gli termina alle spalle. Nel finale si riscatta parzialmente negando al macedone la doppia gioia.



Cacciatore 6: 25 minuti di gioco gli sono sufficienti per guadagnarsi un giallo e un pestone di Pinamonti che lo obbliga alla doccia prematura.

(dal 25’ pt Mattiello 6: inizia timido, anche perchè ostruito sulla corsia di competenza da un buon Criscito. Cresce però nel finale, contribuendo al forcing finale dei sardi).



Pisacane 6,5: uno dei due ex della sfida, comanda la difesa sarda con esperienza e autorità.



Klavan 6,5: non sarà elegantissimo ma di certo è efficace. Sovrasta costantemente Pinamonti annullandone la pericolosità. Con l’uscita del centravanti del Genoa, Maran lo sacrifica.

(dal 32’ st Pereiro 5: il tempo di mettere il piede in campo e finisce subito sulla lista dei cattivi. Unico spunto degno di nota).



Faragò SV: un guaio muscolare lo costringe ad abbandonare il campo dopo appena un quarto d’ora.

(dal 15’ pt Walukiewicz 5,5: terza apparizione stagionale per il giovane polacco che con l’uscita di Cacciatore si piazza al centro della difesa non risparmiando qualche buco di troppo)



Nandez 5: trotterella per il campo senza dare mai l’accelerata giusta. Tanta presenza ma poca sostanza.



Nainggolan 7: capopopolo di un’intera squadra. Lotta, corre, recupera, tira, imposta. Il problema per il Cagliari è che spesso l’unico a farlo. Sfortunato nel recupero quando un suo tiro deviato si stampa sulla traversa.



Ionita 5,5: fastidioso come un insetto con i suoi inserimenti dalle retrovie, soprattutto in avvio di gara. Presto però la difesa del Genoa gli prende le misure e i compagni non riescono più a sfruttarne il potenziale.



Pellegrini 5,5: rischia il pasticcio a metà primo tempo con un brutto retropassaggio che Ghiglione per poco non finalizza. Va meglio nella ripresa quando affonda un paio di volte nella retroguardia avversaria. Troppo poco però per guadagnarsi la sufficienza.



Joao Pedro 4: impegna Perin in apertura con un bel destro dalla distanza. Poi sparisce letteralmente fino allo scadere quando si divora un gol a porta spalancata.

Simeone 4: incomprensibilmente nervoso, davanti al pubblico che ne bagnò l’esordio in Europa, combina davvero poco.



All. R. Maran 5,5: due sostituzioni forzate nei primi 25’ forse ne compromettono i piani tattici. Non a caso dopo un buon avvio il suo Cagliari va lentamente assopendosi. Il gol del Genoa sembra risvegliarlo ma è solo un'illusione. Nel finale la traversa e la scarsa mira di Joao Pedro gli negano un pareggio che forse sarebbe stato un po' troppo generoso per quanto visto in campo.