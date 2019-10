Cagliari-Spal 2-0



Olsen 6,5: anche oggi mette la sua firma in questa vittoria rossoblù, con alcuni interventi importanti col risultato ancora in bilico.



Faragò 7,5: che rientro! Maran lo ripropone nel suo vecchio ruolo da terzino destro, cucitogli per lui da Rastelli due stagioni fa, e dopo diversi mesi fuori non sente per nulla la lontananza dai campi. Spinge sulla fascia, mette bei palloni in mezzo e si regala anche il gol del 2-0.

(37’ s.t. Klavan s.v.)



Pisacane 6,5: conferma il suo ottimo periodo: attento, preciso, senza sbavature.



Ceppitelli 6,5: Petagna e Floccari fisicamente lo impegnano, ma il capitano rossoblù non si fa praticamente mai superare.



Pellegrini 6: meno esuberante del solito, non spinge come da par suo, più diligente e attento nel primo tempo, anche se nella ripresa si scatena.



Nainggolan 7,5: straripante. Fa tutto lui. Spostato più avanti, nella prediletta posizione di trequartista, porta in vantaggio il Cagliari con un gol stupendo, prende un palo, ed è un trascinatore.



(26’ s.t. Ionita 6: si mette a centrocampo e svolge il suo compito, quello di portare a casa la vittoria)



Cigarini 7: veloce e reattivo come non mai, dialoga stretto con i compagni di reparto, ma è bravo anche nei suoi proverbiali lanci lunghi. Una delle sue migliori partite in rossoblù.



Rog 7: non vuole essere da meno dei suoi compagni e anche lui sfodera una prestazione di grande qualità, difensivamente e offensivamente.



Castro 6,5: che qualità! Il tocco di palla dell’argentino è sempre delizioso, dialoga bene con i compagni da mezz’ala, deve arrendersi all’intervallo dopo un colpo in testa subito durante il primo tempo.



(1’ s.t. Nandez 6,5: non è un caso che, entrato lui, in panchina dopo il lungo viaggio dal Sudamerica, la squadra riprende subito vigore immediatamente iniziata la ripresa. Elemento imprescindibile)



Joao Pedro 6: meno trascinatore del solito, ma rispetto all’anno scorso, se non è il migliore, non è nemmeno il peggiore. Il suo contributo lo dà sempre.



Simeone 6: entra nel tabellino, ma non nei marcatori, bensì negli ammoniti, segno di una partita di sacrificio, svolta al meglio dall’argentino.



All. Maran 7: altra vittoria che porta il Cagliari sempre più in alto in classifica. Azzecca la scelta di Faragò terzino e con Nainggolan in forma come quello visto oggi potrà togliersi altre soddisfazioni.