Fiorentina-Cagliari 3-0ampiamente rivedibile sul gol del vantaggio viola, Dossena lo beffa sul raddoppio, può poco sul terzo. In mezzo qualche parata degna di menzione.: prende le misure agli attaccanti viola dopo l’avvio shock. Ranieri lo sostituisce per cercare di alzare il baricentroingenuo e sfortunato ad insaccare nella sua porta il cross di Kayode. Un errore troppo pesante in una gara in cui in realtà si rende protagonista con alcuni interventi di davvero pregevole fattura, peccato.va in difficoltà quando puntato, anche se risulta efficace quando va in tackle. Ha qualche colpa sul primo gol viola.uno dei pochi a tener botta in un primo tempo complicatissimo. Cala vistosamente nella ripresa quando va in debito d’ossigeno. Ma la prova resta positiva.si mangia un gol clamoroso in avvio, sbaglia tanto anche tecnicamente, non trova mai il ritmo partita. Dovrebbe essere l’uomo che si carica il Cagliari sulle spalle, finisce per essere il peggiore in campo. Serata nera.: si limita al compitino, passaggi in orizzontale e sempre al compagno più vicino. Tende anche un po’ a nascondersi. Stasera serviva di più.un fantasma. Ranieri lo sostituisce dopo un primo tempo in cu non lo si vede praticamente mai.: prova a dare dinamismo in entrambe le fasi, ci riesce con fortune alternesoffre da matti la spinta di Gonzalez su quel lato. Prova timidamente a spingere di più nella ripresasi fa vedere la prima volta alla mezz’ora con una conclusione di testa troppo morbida. La sua partita offre poco altro.: una conclusione abbastanza pericolosa, qualche sparuto movimento. Nient’altro.dà la vivacità che mancava alla manovra sarda. Si muove, fa salire i compagni, cerca la giocata in verticale. Una domanda: perché non metterlo da subito in campo?squadra spompata, senza grinta, senza idee, sempre schiacciata anche quando sotto di due reti. Oristanio gli dà qualcosa in più, ma forse andava inserito prima. Il Franchi non è un campo facile, per carità, ma con prestazioni come questa sarà dura far punti.