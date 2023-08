da rivedere nell'occasione del vantaggio nerazzurro. In generale troppo disattento.soffre le discese di un Dumfries rinato. Poco propositivo in fase offensiva.Lautaro non è un cliente certamente facile e si è visto.da rivedere in fase di marcatura nelle azioni dei gol subiti. Ogni tanto però riesce a levare qualche castagna dal fuoco.fermare Dimarco per lui è stato impossibile. Raramente si propone nella costruzione d'attacco.(dal 40' s.tJankto 5,5: le sue incursioni sono state sempre ben chiuse dalla difesa ospite.(dal 15' s.tdavanti a lui trova spesso un Darmian in versione muro. Nel finale ha l'occasione di riaprire la gara ma sciupa).: non riesce ad impostare il gioco dei rossoblù come richiesto dal suo tecnico.: per via di un passaggio arretrato troppo forte perde un pallone sanguinoso che porta al primo gol dell'Inter. Nel complesso primo tempo con troppe sbavuture, meglio nella ripresa.(dal 40' s.t: lotta dal primo all'ultimo minuto di gioco. L'anima dei rossoblù.probabilmente sente la pressione di giocare contro la sua ex squadra. Lontano parente dell'Oristanio visto nelle prime uscite.(dal 1' s.t: entra per cambiare la musica sull'out di destra non riuscendo però nell'intento).con un retropassaggio troppo forte fa scaturire l'errore di Sulemana che porta al vantaggio nerazzurro. Lascia il campo al 35' per infortunio.(dal 35' p.t: insieme a Nandez è l'unico a creare scompiglio all'interno dell'area nerazzurra).: troppa Inter anche per Sir Claudio Ranieri che forse, nel momento critico, avrebbe dovuto osare di più, preferendo un Cagliari meno offensivo per non subire una goleada che averebbe potuto far male alla squadra.