Torino-Cagliari 1-1



Olsen 6: bravo nel primo tempo a chiudere lo specchio della porta a Belotti e a evitare il vantaggio del Torino. Sicuro nelle uscite, è battuto solamente dalla conclusione di Zaza su cui non può proprio nulla.



Faragò 7: prestazione molto positiva da parte del terzino destro del Cagliari riesce a trovare molto spazio sulla propria fascia di competenza, arrivando spesso anche sul fondo e servendo palloni invitanti ai propri compagni.



Ceppitelli 5: in più momenti durante la partita dà l’impressione di staccare la spina e non riesce a mantenere sempre lo stesso livello di concentrazione. Nel primo tempo una sua leggerezza difensiva permette a Belotti di presentarsi da solo davanti a Olsen.



(dal 37’ s.t. Klavan: sv)



Pisacane 5,5: non vede arrivare alle sue spalle Zaza in occasione del pareggio del Torino, facendosi anticipare proprio dal numero 11 del Torino. Una macchia nella sua prestazione che fino a quel momento era stata positiva.



Pellegrini 6: bravo nel contenere Iago Falque e le sgroppate di De Silvestri sulla propria fascia di competenza. Spinge meno in fase offensiva. rispetto a quanto fa Faragò sull’altra corsia laterale.



Nandez 7: l’uruguaiano trova il suo primo gol in serie A. Una rete che corona l’ennesima ottima prestazione in questo inizio di stagione del numero 18 del Cagliari. Anche quest’oggi è molto vivace e si propone con continuità in avanti.



(dal 29’ s.t. Castro 6: entra bene in partita)



Cigarini 6,5: prestazione più che sufficiente da parte del numero 8 del Cagliari che dà ordine al gioco della propria squadra. Tocca una grande quantità di palloni e compie sempre la scelta giusta.



Ionita 5,5: dei centrocampisti mandati in campo da Maran è quello che quest’oggi convince di meno. Fa tanto movimento senza palla ma non si vede molto nel vivo del gioco.



Nainggolan 6,5: anche quest’oggi è l’anima del Cagliari. Lotta su ogni pallone e, dopo averlo recuperato, lo smista sempre con qualità verso uno dei propri compagni di squadra. Cerca anche in un paio di occasioni il gol con alcune conclusioni dalla distanza.



(dal 35’ s.t. Rog: sv)



Simeone 6: se il Torino avesse avuto tra i pali un altro portiere, anziché Sirigu, quest’oggi probabilmente il centravanti del Cagliari non sarebbe rimasto a secco di gol. Buona la sua prestazione



Joao Pedro 6,5: quando ha la palla tra i piedi fa letteralmente impazzire i difensori del Torino. Nel primo tempo sfiora anche il gol, nella ripresa è invece al centro di un episodio che fa molto discutere quando cade in area dopo un contatto con Nkoulou che Fabbri giudica però regolare.





All. Maran 6,5: il suo Cagliari a Torino se la gioca a viso aperto e chiude anche il primo tempo in vantaggio. Continua a creare occasioni da rete ma alla fine si deve accontentare di un pareggio. Giocando così potrà però togliersi diverse soddisfazioni.