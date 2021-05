Napoli-Cagliari 1-1Cagliari:: al rientro dopo il Covid non mostra incertezze. Quando ci sono dei pericoli risponde presente.: è in difficoltà costante quando Osimhen attacca gli spazi (31' s.t.: dà fisico e presenza in area nei minuti finali).: da uno con la sua esperienza ci si aspetta di più. Lascia spesso campo a Osimhen che lo divora atleticamente.: interpreta bene il ruolo e non concede tanto a Lozano da quelle parti.: parte praticamente da terzino con Insigne che lo costringe ad abbassarsi. Sfiora il gol nel primo tempo (37' s.t.).: un gol che pesa come un macigno allo scadere che regala un punto prezioso al Cagliari per la salvezza.: impegno difficile, il centrocampo del Napoli è tecnico e dinamico. Serve l'assist per il pareggio di Nandez.: totalmente fuori dal gioco, non aiuta la squadra in nessuna delle due fasi (25' s.t.: il suo ingresso porta maggior qualità in fase di spinta per il Cagliari).: buona la sua spinta sull'out mancino. Partono dei cross dai suoi piedi spesso insidiosisempre in movimento, è l'uomo che dà la sensazione di poter creare sempre qualcosa di pericoloso (37' s.t.).: una vera spina nel fianco di Koulibaly. Nel gioco aereo è un pericolo costante, il Napoli va in difficoltà sui palloni alti quando c'è da lottare con l'ex.: arrivato a Napoli con Joao Pedro diffidato, ha dovuto rinunciare al suo giocatore più importante. È riuscito ugualmente a strappare un punto d'oro per la corsa salvezza.