Cragno 6,5: anche oggi conferma il suo gran periodo. Okaka lo buca subito, poi praticamente chiude qualsiasi altra chance all'Udinese tenendo in partita i suoi fino alla fine.Pisacane 5: torna terzino destro in una difesa a quattro, ma Sema, e in parte Zeggelaar, lo salta con troppa facilità. Un po' di fatica a riadattarsi.(dal 9' Mattiello 5,5: cerca di arginare i continui contropiedi bianconeri, scarsa qualità offensiva)Ceppitelli 5: Okaka lo salta con troppa facilità in occasione del gol, un errore decisivo per l'andamento del match.Klavan 5,5: Lasagna e Okaka, con De Paul a tratti, lo mettono seriamente in difficoltà e spesso va in affanno.Nandez 6: non c'è Rog con cui dividersi la solita palma di migliore in campo dei rossoblù. Ingaggia un duello con chiunque gli si presenti davanti, soprattutto De Paul e non molla mai.Ionita 5; conferma il pessimo momento post lockdown, tra i peggiori del Cagliari in questo mese e mezzo estivo.(dal 43' s.t. Birsa s.v.)Ladinetti 6,5: una conferma dopo il buon secondo tempo contro il Sassuolo. Detta molto bene i tempi, lanci di qualità, visione di gioco e personalità.(dal 9' s.t. Pereiro 5,5: ancora una volta non riesce a cambiare la gara come gli chiede Zenga. Leggerino, mostra alcune qualità ma con pochissima convinzione)Lykogiannis 5: pochissima spinta, dalla sua parte nasce il gol di Okaka. Qualche tiro-cross, nulla di più.(dal 9' s.t. Faragó 5,5: un po' meglio del collega, seppur sull'altra fascia, ma anche lui con poco costrutto).Ragatzu 5,5: un primo tempo di grande movimento, viene incontro e viene pure dietro e prendersi la palla. Quando però deve fare quel qualcosa in più non ci riesce e si spegne nella ripresa.(dal 34' s.t. Marigosu s.v.: qualche bella giocata all'esordio in Serie A)Joao Pedro 5: fa tanto movimento, cerca la posizione giusta, viene fuori, scambia con Ragatzu, ma si contano poche occasioni e nel finale se ne mangia una colossale)Simeone 5: mai visto, mai servito, cerca spazi che non trova, prova a farsi vedere, ma veramente oggi non è giornata...All. Zenga 5: altra sconfitta, il suo Cagliari è sulle gambe e si vede e lui non riesce ad arginare una brutta serie di risultati negativi. Ha il merito di lanciare qualche giovane, la sua avventura cagliaritana si sta per concludere.