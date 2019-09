Parma-Cagliari 1-3



Olsen 7: rischia la papera sul tiro di Hernani, controlla senza problemi i tentativi ducali e salva il risultato nella ripresa



Cacciatore 6: tiene il passo di Gervinho e lo contiene sulla fascia



Pisacane 6,5: funziona la marcatura su Inglese, controlla la retroguardia sarda



(Dal 23’ s.t. Klavan 6: gestisce la difesa nei minuti finali)



Ceppitelli 8: una doppietta da centravanti; prima segue l’azione a rimorchio poi infila di testa Sepe



Pellegrini 6,5: bel duello con Kulusevski, il difensore cagliaritano spesso ha la meglio



(Dal 17’ s.t. Lykogiannis 6: il Parma prova a spingere, si fa trovare pronto)



Nandez 7: qualità e talento al servizio dei compagni; sfiora il gol nel primo tempo



Cigarini 6,5: pennella alla perfezione l’assist per Ceppitelli, comanda in regia



Rog 6: ancora non nel pieno della forma, si accende quando il Cagliari trova il vantaggio



(Dal 36’ s.t. Ionita sv)



Castro 5,5: si vede poco in fase offensiva, tra le linee incide meno del previsto



Joao Pedro 6,5: un cartellino giallo evitabile, segna il gol dell’ 1-4 poi annullato



Simeone 6,5: cerca di dialogare con Nandez, trova il gol che vale il tris del Cagliari





All. Maran 6,5: inaspettatamente trova due gol nel momento migliore del Parma