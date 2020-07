Che belli gli interventi su Luis Alberto ed Immobile. Con lo spagnolo è un duello per tutta la partita, Immobile lo sognerà la notte anche se lo batte. Tiene a galla i suoi per tutta la partita. Per il ruolo di Superman a Cagliari sono coperti.TiUna sbavatura nel primo tempo piuttosto ingenua (regala il pallone a Jony), qualche errore di troppo in impostazione.Qualche sbavatura in impostazione, meglio in marcatura. Si perde con i compagni il movimento di Immobile,: Discute subito con Immobile, svetta spesso in area e lotta con Caicedo dal punto di vista fisico: salva su Marusic quasi un gol. Una buona partita.(Dal 38' Pisacane): Molto attento su Jony, che a volte sembra in confusione, non preme però molto.Buona personalità sin da subito, grande movimento, fa densità. Stranamente prende il giallo (il 14esimo della stagione). Nella ripresa cala un bel po'.Grande gamba, capacità di inserimento, gestisce benissimo il pallone del gol di Simeone, poi nella ripresa subisce il ritorno della Lazio.(Dal 38' Gagliano s.v.)Propositivo, sul pezzo, poco incisivo in avanti, benino anche dietro. Cala troppo nella ripresa.(Dal 21' st Birsa s.v.)Soffre su Lazzari, che ha gamba, velocità, lo punta e lo mette spesso in difficoltà, ma tiene botta. Corre tanto.(Dal 25' st Ragatzu s.v.)Pericolosissimo sin da subito, con una punizione-bolide trafigge Strakosha ma manca un tocco perché sia regolare il gol. Primo tempo spesso pericoloso, poi cala un po'.Trova il gol dopo una lunga astinenza, fortunoso ma molto importante. Lotta, si sbatte, poi un po' cala nella ripresa come tutti i compagni.Prepara una squadra corta, attenta, che fa un primo tempo gagliardo. Nella ripresa cala e soffre la qualità degli alfieri biancocelesti. Comunque partita gagliarda.