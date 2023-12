Cagliari-Empoli 0-0



Scuffet 6: partita senza troppi pensieri per lui. Sempre attento.



Zappa 5,5: soffre un po' troppo le incursioni di Cambiaghi. Assente in fase di sovraposizione.



Goldaniga 6: attento, mai fuori posto.



Dossena 6: diga difensiva per gran parte della partita, poi negli ultimi 20 minuti inizia a sbandare.



Azzi 6,5: i suoi tiri in fase offensiva sono da dimenticare ma in difesa compie due interventi decisivi in chiusura su Caputo da manuale.



(dal 45' s.t +3 Jankto s.v)



Sulemana 6,5: partita in versione diesel per lui. Primo tempo con qualche difficoltà, poi diventa padrone del campo.



(dal 44' s.t Oristanio s.v)



Prati 6,5: sempre più leader del centrocampo rossoblù. Un vero metronomo.



Deiola 5: solitamente gioca con il coltello tra i denti dando tutto se stesso, quest'oggi invece è apparso spaesato.



Viola 4,5: poteva essere l'eroe del giorno e invece sprofonda nel buoio. Prima si vede annullare un gol, poi si fa ipnotizzare dali 11 metri.



(dal 44' s.t Mancosu s.v)



Pavoletti 5,5: lotta come un leone, sfiora il gol di testa ma fa poco in versione "boa".



(dal 44' s.t Petagna s.v)



Lapadula 5,5: non è in forma e si vede. Giornata storta per lui, che di palle a disposizione ne ha viste ben poche.



(dal 1' s.t Luvumbo 6: il suo ingresso crea scompiglio anche se nel finale sciupa un'occasione ghiotta)



All. Ranieri 5,5: esce con un solo punto da uno scontro diretto fondamentale. Doveva osare di più con i cambi.