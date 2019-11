Lecce-Cagliari 2-2



Olsen 6: il voto è la media tra l'8 in pagella che avrebbe meritato senza quella follia dopo il gol di Lapadula e il 4 che si becca proprio per la reazione avuta. Fin lì era stato insuperabile, parando l'impossibile. Poi, preso il rigore, fa a botte con Lapadula, viene espulso, lascia il Cagliari in 9 e litiga con tutti, rischiando una lunga squalifica.



Cacciatore 3: una partita certamente sufficiente, rovinata con la sciocchezza finale quando, da buon pallavolista, respinge con la mano il tiro ormai a porta vuota di La Mantia, venendo espulso e causando il rigore leccese. Da lì in poi la partita degenera e il Cagliari esce con le ossa rotte.



Pisacane 6: altra buona partita del difensore rossoblù. Lapadula e La Mantia sono due belle gatte da pelare, lui ci mette l'esperienza. In sofferenza contro Farias nel finale.



Klavan 6: come per Pisacane, ha il suo bel da fare contro le punte leccesi, non demerita.



Lykogiannis 6: prende un giallo dopo 20' e viene condizionato. Spinge poco, poteva fare di più.



Nandez 5,5: sembra un po' in debito d'ossigeno. Colpevole sul gol di Calderoni quando lascia il terzini leccese in gioco.



Cigarini 6,5: dà sempre l'impressione di avere tutto sotto controllo e difatti quando riceve palla sa già sempre cosa fare. Un grande equilibratore.



Rog 7: un giocatore ritrovato. Un Rog così in Italia non si era mai visto. Partita, l'ennesima, di quantità e qualità, un centrocampista completo che sta facendo tanto comodo al Cagliari. Finisce la partita stremato, è ovunque.

(42' s.t. Mattiello s.v.)



Nainggolan 7: l'anima, il cuore di questo Cagliari. E' lui a dare le indicazioni a tutti, Simeone in primis, ed è lui che guida la squadra anche nei momenti difficili. E' ancora lui, infine, a realizzare il gol del momentaneo 2-0 che aveva dato l'illusione della vittoria ai rossoblù.

(dal 42' s.t. Rafael s.v.: entrato a freddo, non può nulla sul diagonale di Calderoni nel finale)



Joao Pedro 6: aveva portato in vantaggio i rossoblù con un rigore preciso, la partita sembrava ormai incanalata per il verso giusto e invece così non è stato.



Simeone 6: partita di enorme sacrificio, non sempre benissimo, ma con un grande cuore.

(dal 31' s.t. Ionita 5,5: entra nel finale per difendere il risultato, ma non può nulla nel caos finale)



All.: Maran 5: Lecce rimarrà certamente una trasferta da cancellare. Dopo il rinvio di ieri, la beffa di oggi nel finale. Una vittoria buttata via.