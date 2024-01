Cagliari, le pagelle di CM: Oristanio salva i suoi, Dossena protegge

Stefano Gennari

Lecce-Cagliari 1-1



Scuffet 6: si fa trovare pronto quando chiamato in causa



Zappa 5,5: talvolta soffre le incursioni dalle sue parti, in avanti è impreciso



Goldaniga 6: fa buona guardia



Dossena 6,5: nel primo tempo soffre Krstovic, nella ripresa risulta decisivo e presente in area



Augello 6: tante sovrapposizioni, è un motorino instancabile



Nandez 6,5: si prende la squadra sulle spalle, corre tanto e lotta



Prati 6: pulisce i palloni che arrivano dalle sue parti



Makoumbou 6: partita ordinata



(44' s.t. Deiola sv)



Viola 6,5: schermato da Ramadani, quando può si accende e sfrutta l'assist da fermo



Oristanio 7: si muove su tutto il fronte d'attacco, vive di fiammate ma quando si accende è pericoloso regalando il pari



(41' s.t. Di Pardo sv)



Petagna 5,5: lotta tanto ma gli manca il guizzo finale





All. Ranieri 6: tante defezioni in attacco con il solo Petagna a portare la croce e a sbattere con Pongracic e Baschirotto ma se la cava. Tuttavia, la carta vincente è Oristanio che si mette in moto passando da una fascia all'altra senza dire riferimenti per poi trovare il guizzo che porta un pareggio che rischiava di essere compromesso già dal primo tempo. La squadra resta in partita e talvolta fa abbassare il forcing del Lecce.