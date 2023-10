Scuffet 6: mai impegnato nel primo tempo, solo un brivido su Dia. Può poco sul senegalese nella ripresa.Nandez 5,5: gioca fuori ruolo e spinge tanto, mettendo in difficoltà Bradaric. Per la ripresa Ranieri pensa ad un difensore pure e lo toglie.(dal 45’ Zappa 6: copre bene a destra, ha il merito di pressare Martegani e fargli perdere palla sullo 0-1)Goldaniga 6: Dia non gli crea grossi problemi. Non disdegna di farsi sentire sui corner offensivi.Dossena 7: prestazione maiuscola, esce stremato.(dal 74’ Obert 5: liscio imperdonabile sull’1-1)Augello 6,5: ottima la prestazione dell’ex Samp. Attentissimo in difesa, spinge poco.Makombou 6: subito pericoloso con un inserimento davanti a Costil. Bene la fase di ripiegamento.Prati 6: orchestra bene davanti alla difesa. Impegna Costil con un bel destro a giro.Deiola 6: prova di sostanza in mezzo al campo, limita Coulibaly.Mancosu 5,5: si accende in una sola occasione, con il filtrante che manda in porta Luvumbo, Ma l’angolano era in fuorigioco.(dal 45’ Viola 6: entra bene e ci mette qualità. Sempre pericolosi i suoi corner. Fa il tackle che riconquista palla sul gol vittoria. Pesa il mani in area)Luvumbo 7,5: la pericolosità offensiva del Cagliari si basa su di lui. Quando ha palla crea sempre scompiglio, Bradaric lo soffre tremendamente in velocità. La sua rapidità mette anche in difficoltà due centrali. strutturati come Fazio e Gyomber. Segna lo 0-1.(dall’84 Shomurodov 6: bello il cross per l’1-2)Oristanio 5: chiuso nella morsa di Gyomber e Fazio, non si vede mai.(dal 64’ Jankto 7: cambio azzeccato di Ranieri, sforna l’assist per Luvumbo. Mette lo zampino anche sull’1-2.All. Ranieri 6: i cambi di Jankto e Shomurodov gli danno ragione. Servirebbe più concretezza in avanti e più attenzione in difesa.